فيديو - "ناطرين".. مجسمات لضحايا الإنفجار عند مرفأ بيروت

🔽 - تحت عنوان "ناطرين".. أقام الفنان والمهندس بيار عبود مجسمات مستوحاة من ضحايا إنفجار 4 آب عند الكورنيش المطل على مرفأ بيروت.. pic.twitter.com/opCBMZCQQG
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 4, 2024
🔽 - تحت عنوان "ناطرين".. أقام الفنان والمهندس بيار عبود مجسمات مستوحاة من ضحايا إنفجار 4 آب عند الكورنيش المطل على مرفأ بيروت.. pic.twitter.com/opCBMZCQQG
يستمر طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة قبل ان ترتفع قليلاً منتصف الاسبوع فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب انما الخفيفة على الجبال القريبة من السواحل.
واصل أكثر من 6 آلاف رجل إطفاء في وادي سنترال فالي في كاليفورنيا مكافحة أكبر حريق في الولايات المتحدة، أمس السبت، والذي شق طريقه إلى كتب التاريخ باعتباره رابع أكبر حريق مسجل في الولاية.
تواصل تركيا حجب موقع "إنستغرام" لليوم الثاني، حسبما أكدت وكالة "فرانس برس"، صباح السبت، بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصة الأميركية بممارسة رقابة على منشورات.