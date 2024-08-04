فيديو - "ناطرين".. مجسمات لضحايا الإنفجار عند مرفأ بيروت

يستمر طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة قبل ان ترتفع قليلاً منتصف الاسبوع فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب انما الخفيفة على الجبال القريبة من السواحل.