بالفيديو - مسيرة للأهالي في ذكرى الرابع من آب في ساحة الشهداء

اللبنانيون يعيدون إحياء ذكرى الرابع من آب pic.twitter.com/KK65JQwR3n
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 4, 2024
اللبنانيون يعيدون إحياء ذكرى الرابع من آب pic.twitter.com/KK65JQwR3n
تحت عنوان "ناطرين".. أقام الفنان والمهندس بيار عبود مجسمات مستوحاة من ضحايا إنفجار 4 آب عند الكورنيش المطل على مرفأ بيروت..
يستمر طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة قبل ان ترتفع قليلاً منتصف الاسبوع فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب انما الخفيفة على الجبال القريبة من السواحل.
واصل أكثر من 6 آلاف رجل إطفاء في وادي سنترال فالي في كاليفورنيا مكافحة أكبر حريق في الولايات المتحدة، أمس السبت، والذي شق طريقه إلى كتب التاريخ باعتباره رابع أكبر حريق مسجل في الولاية.