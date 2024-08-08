فيديو - فيينا.. أزمة أمنية تعكر صفو حفلات تايلور سويفت

🔽 - مخطط لهجوم إرهابي يتسبب بإلغاء 3 حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في العاصمة النمساوية فيينا هذا الأسبوع..
السلطات النمساوية أعلنت توقيف شخص مؤيد لـ "داعش" يبلغ من العمر 19 عاماً. pic.twitter.com/7eBmsQgswo
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 8, 2024
🔽 - مخطط لهجوم إرهابي يتسبب بإلغاء 3 حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في العاصمة النمساوية فيينا هذا الأسبوع..
السلطات النمساوية أعلنت توقيف شخص مؤيد لـ "داعش" يبلغ من العمر 19 عاماً. pic.twitter.com/7eBmsQgswo
ارتفعت درجات حرارة المياه في الحاجز المرجاني العظيم ومحيطه في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ 400 عام على مدار العقد الماضي مما يعرض أكبر شعاب مرجانية في العالم للخطر، وفقا لبحث نشر، الخميس.
رفعت عائلة المستكشف الفرنسي الذي لقي حتفه في حادثة انفجار الغواصة تيتان، العام الماضي، دعوى قضائية، الثلاثاء بتهمة القتل غير العمد ضد شركة "أوشن" الخاصة، مطالبة بتعويض قدره 50 مليون دولار.
ضرب زلزالان بقوة 6.9 و7.1 درجات تواليا قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان، اليوم الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.