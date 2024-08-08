بالفيديو - جنوب اليابان.. زلزال وتسونامي صغيرة!

جنوب اليابان.. زلزال وتسونامي صغيرة! pic.twitter.com/d3VzmnMcoS
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 8, 2024
جنوب اليابان.. زلزال وتسونامي صغيرة! pic.twitter.com/d3VzmnMcoS
قامت حديقة حيوانات في إسبانيا بتوزيع الآيس كريم والحلويات المثلجة للحيوانات .
في حديقة حيوانات فرنسية.. ولدت أنثى جاكوار او ما يعرف بـ"النمر الأسود" .
ارتفعت درجات حرارة المياه في الحاجز المرجاني العظيم ومحيطه في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ 400 عام على مدار العقد الماضي مما يعرض أكبر شعاب مرجانية في العالم للخطر، وفقا لبحث نشر، الخميس.