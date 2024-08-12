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بعد جدال بينهما ... أطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة
بعد جدال بينهما ... أطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة
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بعد جدال بينهما ... أطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة

منوعات

2024-08-12 | 04:03
بعد جدال بينهما ... أطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة
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Aljadeed
بعد جدال بينهما ... أطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة

اقدم شخص على اطلاق النار على رأس زوجته بالشارع في وضح النهار امس أمام الملأ، وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينهما.

وفي التفاصيل فقد قام هارون غول بقتل زوجته التي كانت تحاول الهروب بإطلاق العديد من الرصاص عليها، وتم تسجيل لحظة الحادث على الفور بواسطة الكاميرا، وقتلت المرأة في منتصف الشارع في أرنافوتكوي بإسطنبول بعد أن أطلق زوجها النار عليها خلال جدال. وتم اعتقال الشخص الذي قام بالحادث من قبل الشرطة في مكان الحادث مع السلاح المستخدم في الجريمة.

ووقعت الحادثة في حوالي الساعة 13:45 في حي تاشولوك في أرنافوتكوي، حيث توفيت سيربيل غول (35 عامًا) بعد أن أطلق عليها زوجها هارون غول (40 عامًا) النار في الشارع لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وتم إرسال عدد كبير من فرق الشرطة إلى مكان الحادث. بدأت فرق التحقيق في مكان الحادث عملها، في حين تم اعتقال الزوج المتسبب في الحادث مع السلاح.

وقد حاولوا إيقافه بقول "لا تفعل ذلك" في الوقت نفسه، تم تسجيل لحظة الجريمة بكاميرا هاتف محمول لأحد السكان في الحي. تظهر اللقطات لحظات إطلاق هارون غول النار عدة مرات وصيحات الناس في المحيط قائلين "لا تفعل ذلك يا لعين".

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