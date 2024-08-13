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طقس حار ورطوبة عالية.. إليكم توقعات الأيام المقبلة
طقس حار ورطوبة عالية.. إليكم توقعات الأيام المقبلة
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طقس حار ورطوبة عالية.. إليكم توقعات الأيام المقبلة

منوعات

2024-08-13 | 02:44
طقس حار ورطوبة عالية.. إليكم توقعات الأيام المقبلة
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Aljadeed
طقس حار ورطوبة عالية.. إليكم توقعات الأيام المقبلة

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما تستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو ما يؤدي الى جو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٣ ساحلًا وبين ١٦ و٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر.
- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٩٠٪؜.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa.
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب.
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: 
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: 
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س. 


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كما لم تتوفر أي معلومات إضافية حول أسباب هذا العطل أو تحديد البلد الذي وقع فيه الحادث.

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