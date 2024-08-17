بالفيديو - وفاة طيار بعد سقوط طائرته!

أقرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي. وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة. يأتي ذلك بعد أن أودى الوباء بحياة 548 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع العام وهو منتشر الآن في كل مقاطعاتها، وفق ما أعلن وزير الصحة صامويل روجيه كامبا. وتتزايد المخاوف بشأن تفشي الوباء بعد أن تم رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من الوباء خارج أفريقيا في السويد.



