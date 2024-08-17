الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - وفاة طيار بعد سقوط طائرته!
بالفيديو - وفاة طيار بعد سقوط طائرته!
A-
A+

بالفيديو - وفاة طيار بعد سقوط طائرته!

منوعات

2024-08-17 | 08:18
بالفيديو - وفاة طيار بعد سقوط طائرته!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - وفاة طيار بعد سقوط طائرته!

توفي طيار الجمعة، بعد سقوط طائرة كان يحلق بها في البحر المتوسط خلال معرض جوي في لافوندو في جنوب فرنسا.

اقرأ ايضا في منوعات

5 أطعمة نتناولها يومياً تسبب الخرف.. تجنبوها!
Play
08:49

5 أطعمة نتناولها يومياً تسبب الخرف.. تجنبوها!

كل منا معاييره في اختيار الطعام فهناك من يسارع لشراء ما يشتهيه بينما آخرون يبحثون عن الطعام الصحي، وخبراء التغذية لهم رأي آخر في هذا الصدد حيث يطلبون إضافة اعتبار جديد لأذهاننا، وهو الابتعاد عن الطعام الذي يساعد في الإصابة بالخرف.

08:49

5 أطعمة نتناولها يومياً تسبب الخرف.. تجنبوها!

كل منا معاييره في اختيار الطعام فهناك من يسارع لشراء ما يشتهيه بينما آخرون يبحثون عن الطعام الصحي، وخبراء التغذية لهم رأي آخر في هذا الصدد حيث يطلبون إضافة اعتبار جديد لأذهاننا، وهو الابتعاد عن الطعام الذي يساعد في الإصابة بالخرف.

جدري القردة: كيف ينتقل؟ وما هي الأعراض؟
Play
2024-08-16

جدري القردة: كيف ينتقل؟ وما هي الأعراض؟

أقرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي. وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة. يأتي ذلك بعد أن أودى الوباء بحياة 548 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع العام وهو منتشر الآن في كل مقاطعاتها، وفق ما أعلن وزير الصحة صامويل روجيه كامبا. وتتزايد المخاوف بشأن تفشي الوباء بعد أن تم رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من الوباء خارج أفريقيا في السويد.

2024-08-16

جدري القردة: كيف ينتقل؟ وما هي الأعراض؟

أقرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي. وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة. يأتي ذلك بعد أن أودى الوباء بحياة 548 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع العام وهو منتشر الآن في كل مقاطعاتها، وفق ما أعلن وزير الصحة صامويل روجيه كامبا. وتتزايد المخاوف بشأن تفشي الوباء بعد أن تم رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من الوباء خارج أفريقيا في السويد.

طائرة البرازيل المنكوبة.. الصندوق الأسود يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
2024-08-15

طائرة البرازيل المنكوبة.. الصندوق الأسود يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

بعد العثور على الصندوق الأسود، تم الكشف عن الكلمات الأخيرة لطيارين طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت في البرازيل مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

2024-08-15

طائرة البرازيل المنكوبة.. الصندوق الأسود يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

بعد العثور على الصندوق الأسود، تم الكشف عن الكلمات الأخيرة لطيارين طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت في البرازيل مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024