بالفيديو - وفاة طيار بعد سقوط طائرته!

Another plane crash has occurred in Lavandou Bay, France. This time, a Fouga CM-170 Magister from a French flying club went down during an air show featuring patrol aircraft in southern France. pic.twitter.com/mHv0Vd3PQn
— War Watch (@WarWatchs) August 16, 2024
Another plane crash has occurred in Lavandou Bay, France. This time, a Fouga CM-170 Magister from a French flying club went down during an air show featuring patrol aircraft in southern France. pic.twitter.com/mHv0Vd3PQn
كل منا معاييره في اختيار الطعام فهناك من يسارع لشراء ما يشتهيه بينما آخرون يبحثون عن الطعام الصحي، وخبراء التغذية لهم رأي آخر في هذا الصدد حيث يطلبون إضافة اعتبار جديد لأذهاننا، وهو الابتعاد عن الطعام الذي يساعد في الإصابة بالخرف.
أقرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي. وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة. يأتي ذلك بعد أن أودى الوباء بحياة 548 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع العام وهو منتشر الآن في كل مقاطعاتها، وفق ما أعلن وزير الصحة صامويل روجيه كامبا. وتتزايد المخاوف بشأن تفشي الوباء بعد أن تم رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من الوباء خارج أفريقيا في السويد.
بعد العثور على الصندوق الأسود، تم الكشف عن الكلمات الأخيرة لطيارين طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت في البرازيل مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.