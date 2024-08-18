الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة
طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة
A-
A+

طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة

منوعات

2024-08-18 | 02:56
طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ معتاد ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.
وتحافظ درجات الحرارة على استقرارها نسبيًا، ساحلًا، فيما ترتفع قليلًا، جبلًا.
وتبقى الرطوبة عالية، في طبقات الجو، ممّا يؤدّي إلى تشكّل سحب ضباب خفيف على الجبال المتاخمة للسواحل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜.
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa.
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احيانًا بسبب الضباب.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:
قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا أقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

الثلاثاء:
قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

اقرأ ايضا في منوعات

"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!
Play
07:35

"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!

تمكَّن علماء أميركيون ودنماركيون من اختراع أول "آلة حاسبة" من نوعها في العالم، حيث تعمل هذه الآلة بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقوم بحساب عُمر الإنسان المفترض واستنتاج الموعد المتوقع لوفاته.

07:35

"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!

تمكَّن علماء أميركيون ودنماركيون من اختراع أول "آلة حاسبة" من نوعها في العالم، حيث تعمل هذه الآلة بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقوم بحساب عُمر الإنسان المفترض واستنتاج الموعد المتوقع لوفاته.

وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون
Play
03:21

وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، إن الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

03:21

وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، إن الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

لصحة تدوم.. تعرّف على المقدار المثالي للرياضة يومياً
Play
02:52

لصحة تدوم.. تعرّف على المقدار المثالي للرياضة يومياً

يصاب بعض ممارسي الرياضة بالحيرة عند محاولة التأكد "كم من الوقت يلزم لممارسة الرياضة حتى يحققون نتائج أفضل؟"، بخاصة وأن هناك زخم من الجداول الزمنية المزدحمة وبرامج التمارين الرياضية التي لا تعد ولا تحصى والتي تعد بإصلاحات سريعة. لكن من المهم فهم ما يقوله العلم عن المدة المثالية لممارسة الرياضة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

02:52

لصحة تدوم.. تعرّف على المقدار المثالي للرياضة يومياً

يصاب بعض ممارسي الرياضة بالحيرة عند محاولة التأكد "كم من الوقت يلزم لممارسة الرياضة حتى يحققون نتائج أفضل؟"، بخاصة وأن هناك زخم من الجداول الزمنية المزدحمة وبرامج التمارين الرياضية التي لا تعد ولا تحصى والتي تعد بإصلاحات سريعة. لكن من المهم فهم ما يقوله العلم عن المدة المثالية لممارسة الرياضة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024