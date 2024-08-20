بالفيديو - "القمر الازرق العملاق".. فوق بيروت والقدس وعواصم عربية أخرى

ظهر القمر "الازرق العملاق"، مساء الاثنين، في سماء دول بلاد عربية عدة، وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر المكتمل في أقرب نقطة من الارض pic.twitter.com/EmjNRNpIvP
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 20, 2024
ظهر القمر "الازرق العملاق"، مساء الاثنين، في سماء دول بلاد عربية عدة، وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر المكتمل في أقرب نقطة من الارض pic.twitter.com/EmjNRNpIvP
اثناء قيام القوى الأمنية بحجز آليات "توكتوك" مخالفة، في منطقة الكفاءات بضاحية بيروت الجنوبية، اقدم عدد من الأشخاص على التهجم على عناصر الدورية، ما دفع العناصر لإطلاق النار بالهواء.
حذفت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي حساب الإعلامي المصري باسم يوسف دون تحديد السبب رسميا حتى اللحظة.
شارك العديد من الأشخاص على منصّة "تيك توك" في الأسابيع الأخيرة روتين استعمال عصير الليمون لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي لدى التعرّض للشمس. هذه الحيلة ليست بجديدة، ولكنها تنطوي على مخاطر عديدة من الضروري تسليط الضوء عليها وإيجاد البديل الآمن لها.