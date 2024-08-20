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بالفيديو - خلال حجز &quot;توكتوك&quot;.. إشكال وإطلاق نار في الضاحية
بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية
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بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية

منوعات

2024-08-20 | 10:58
بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية
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Aljadeed
بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية

اثناء قيام القوى الأمنية بحجز آليات "توكتوك" مخالفة، في منطقة الكفاءات بضاحية بيروت الجنوبية، اقدم عدد من الأشخاص على التهجم على عناصر الدورية، ما دفع العناصر لإطلاق النار بالهواء.

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