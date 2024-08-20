بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية

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ظهر القمر "الازرق العملاق"، مساء الاثنين، في سماء دول بلاد عربية عدة، وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر المكتمل في أقرب نقطة من الارض.
حذفت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي حساب الإعلامي المصري باسم يوسف دون تحديد السبب رسميا حتى اللحظة.
شارك العديد من الأشخاص على منصّة "تيك توك" في الأسابيع الأخيرة روتين استعمال عصير الليمون لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي لدى التعرّض للشمس. هذه الحيلة ليست بجديدة، ولكنها تنطوي على مخاطر عديدة من الضروري تسليط الضوء عليها وإيجاد البديل الآمن لها.