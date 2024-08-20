بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية

شارك العديد من الأشخاص على منصّة "تيك توك" في الأسابيع الأخيرة روتين استعمال عصير الليمون لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي لدى التعرّض للشمس. هذه الحيلة ليست بجديدة، ولكنها تنطوي على مخاطر عديدة من الضروري تسليط الضوء عليها وإيجاد البديل الآمن لها.