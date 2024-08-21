بالفيديو - فريق كولومبي يحرر حوتاً من شبكة صيد بالمحيط الهادئ

تمكنت البحرية الكولومبية من تحرير حوت علق في شبكة صيد أثناء مروره على طول ساحل المحيط الهادئ pic.twitter.com/OvzN0eoI11
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 21, 2024
تمكنت البحرية الكولومبية من تحرير حوت علق في شبكة صيد أثناء مروره على طول ساحل المحيط الهادئ pic.twitter.com/OvzN0eoI11
توقفت حركة الرحلات الجوية في أحد أكثر المطارات ازدحاما في اليابان مؤخرا بعد فقدان مقص.
اثناء قيام القوى الأمنية بحجز آليات "توكتوك" مخالفة، في منطقة الكفاءات بضاحية بيروت الجنوبية، اقدم عدد من الأشخاص على التهجم على عناصر الدورية، ما دفع العناصر لإطلاق النار بالهواء.
ظهر القمر "الازرق العملاق"، مساء الاثنين، في سماء دول بلاد عربية عدة، وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر المكتمل في أقرب نقطة من الارض.