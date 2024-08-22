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بعد ذبحها بسكين ... نقل جثة زوجته الى مركز الشرطة!
بعد ذبحها بسكين ... نقل جثة زوجته الى مركز الشرطة!
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بعد ذبحها بسكين ... نقل جثة زوجته الى مركز الشرطة!

منوعات

2024-08-22 | 16:04
بعد ذبحها بسكين ... نقل جثة زوجته الى مركز الشرطة!
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Aljadeed
بعد ذبحها بسكين ... نقل جثة زوجته الى مركز الشرطة!

أقدم مواطن تركي، على قتل زوجته بسكين، ونقل جثتها إلى مركز الشرطة في مدينة قونية بوسط البلاد.

وفي التفاصيل فقد فوجئ عناصر الشرطة بوصول رجل يدعى "بكر دورماز" إلى المركز الأمني في منطقة "سلجوقلو"، ليخبرهم أنه جاء ليسلم نفسه، بعدما طعن زوجته، وتركها في السيارة التي حضر فيها.

وأوقفت الشرطة، الزوج القاتل على الفور، وتم نقل جثة الزوجة التي فارقت الحياة في السيارة، إلى مشرحة مستشفى مدينة قونية.

الى ذلك قالت وسائل إعلام محلية، إن بكر كان في شجار لفظي مع زوجته "أليف" داخل سيارته، قبل أن يقوم بطعنها بسكين في أجزاء مختلفة من جسمها.

وأظهرت صورة من أمام مركز الشرطة، سيارة الزوج التي كانت مسرح الجريمة المروعة.

ومن غير الواضح دوافع الجريمة الزوجية حتى الآن، فيما بدأت التحقيقات الرسمية لكشف أسبابها.

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