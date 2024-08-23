بيوم واحد رونالدو ينال الدرع الذهبي من يوتيوب... وفيديو من منزله يوثّق ردة فعل أطفاله

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها على منصة "إكس" مقطع فيديو وصورا للبرق والأمطار التي هطلت على الحرم المكي والمعتمرين مساء .
قضت والدة فتات وشقيقتاها عاماً في البحث عنها وأبلغن الشرطة عن اختفائها ونشرن منشورات تبلغ عن ذلك، واتصلن بالأصدقاء وبحثن عنها في الأماكن التي كانت تتردد عليها.
أقدم مواطن تركي، على قتل زوجته بسكين، ونقل جثتها إلى مركز الشرطة في مدينة قونية بوسط البلاد.