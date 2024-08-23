بيوم واحد رونالدو ينال الدرع الذهبي من يوتيوب... وفيديو من منزله يوثّق ردة فعل أطفاله

قضت والدة فتات وشقيقتاها عاماً في البحث عنها وأبلغن الشرطة عن اختفائها ونشرن منشورات تبلغ عن ذلك، واتصلن بالأصدقاء وبحثن عنها في الأماكن التي كانت تتردد عليها.