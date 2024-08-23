بالفيديو - زلازل وبراكين.. الطبيعة تثور في آيسلندا

بعد سلسلة زلازل ضربت المنطقة، ثار بركان في جنوب غرب آيسلندا، وبدأ بقذف حممه في الهواء، وهذا سادس ثوران بركاني تشهده البلاد منذ ديسمبر pic.twitter.com/BqAXxp5iPA
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 23, 2024
بعد سلسلة زلازل ضربت المنطقة، ثار بركان في جنوب غرب آيسلندا، وبدأ بقذف حممه في الهواء، وهذا سادس ثوران بركاني تشهده البلاد منذ ديسمبر pic.twitter.com/BqAXxp5iPA
الطفلة "ياسمينة أحمد سعد الدين" من بلدة كفرشوبا.. دائماً ما تزور مكان عمل الأطقم الصحافية في مرجعيون، لا سيما مراسل "الجديد" محمد فرحات.. وتلقي التحية عليه.تقول ياسمينة إنها تريد ان تصبح مراسلة مثل "أصدقاء" الميدان.
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