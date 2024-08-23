بالفيديو - زلازل وبراكين.. الطبيعة تثور في آيسلندا

سقطت امرأة الجمعة، في حفرة كبيرة بعمق 8 أمتار (26 قدما) في وسط مدينة كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، بعد انهيار رصيف كانت تمشي عليه، مما أدى إلى دفنها، حسبما قالت السلطات الماليزية.