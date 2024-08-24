بالفيديو - لقطات جوية لبركان آيسلندا

أظهرت لقطات جوية استمرار ثوران البركان في آيسلندا، وأعلنت السلطات الايسلندية عن ظهور تشققات أرضية، وهذه هي المرة السادسة التي تتدفق فيها الحمم البركانية منذ ديسمبر. pic.twitter.com/nQFjxsUo3D
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 24, 2024
أظهرت لقطات جوية استمرار ثوران البركان في آيسلندا، وأعلنت السلطات الايسلندية عن ظهور تشققات أرضية، وهذه هي المرة السادسة التي تتدفق فيها الحمم البركانية منذ ديسمبر. pic.twitter.com/nQFjxsUo3D
وقع هجوم بسكين غرب ألمانيا خلال مهرجان احتفالي، أدى إلى سقوط 3 قتلى وتحرس الشرطة الالمانية مسرح الجريمة، وتمنع الوصول إلى الشوارع المجاورة، ولا تزال دوافع هذه الجريمة غير معروفة.
بين الضحايا 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و7 سنوات
الطفلة "ياسمينة أحمد سعد الدين" من بلدة كفرشوبا.. دائماً ما تزور مكان عمل الأطقم الصحافية في مرجعيون، لا سيما مراسل "الجديد" محمد فرحات.. وتلقي التحية عليه.تقول ياسمينة إنها تريد ان تصبح مراسلة مثل "أصدقاء" الميدان.