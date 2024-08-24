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بالفيديو - هجوم بسكين خلال مهرجان في ألمانيا
بالفيديو - هجوم بسكين خلال مهرجان في ألمانيا
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بالفيديو - هجوم بسكين خلال مهرجان في ألمانيا

منوعات

2024-08-24 | 09:19
بالفيديو - هجوم بسكين خلال مهرجان في ألمانيا
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Aljadeed
بالفيديو - هجوم بسكين خلال مهرجان في ألمانيا

وقع هجوم بسكين غرب ألمانيا خلال مهرجان احتفالي، أدى إلى سقوط 3 قتلى وتحرس الشرطة الالمانية مسرح الجريمة، وتمنع الوصول إلى الشوارع المجاورة، ولا تزال دوافع هذه الجريمة غير معروفة.

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