بالفيديو - هجوم بسكين خلال مهرجان في ألمانيا

وقع هجوم بسكين غرب ألمانيا خلال مهرجان احتفالي، أدى إلى سقوط 3 قتلى وتحرس الشرطة الالمانية مسرح الجريمة، وتمنع الوصول إلى الشوارع المجاورة، ولا تزال دوافع هذه الجريمة غير معروفة. pic.twitter.com/3hsjmDqqus
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 24, 2024
وقع هجوم بسكين غرب ألمانيا خلال مهرجان احتفالي، أدى إلى سقوط 3 قتلى وتحرس الشرطة الالمانية مسرح الجريمة، وتمنع الوصول إلى الشوارع المجاورة، ولا تزال دوافع هذه الجريمة غير معروفة. pic.twitter.com/3hsjmDqqus
شهد جنوب فنلندا هذا الصيف ظاهرة موت عدد كبير من أشجار الصنوبر، يرجّح الباحثون أنها مرتبطة بالتغير المناخي، حسب ما قالوا لوكالة فرانس برس الجمعة.
أظهرت لقطات جوية استمرار ثوران البركان في آيسلندا، وأعلنت السلطات الايسلندية عن ظهور تشققات أرضية، وهذه هي المرة السادسة التي تتدفق فيها الحمم البركانية منذ ديسمبر.
بين الضحايا 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و7 سنوات