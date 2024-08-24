بالفيديو - هجوم بسكين خلال مهرجان في ألمانيا

شهد جنوب فنلندا هذا الصيف ظاهرة موت عدد كبير من أشجار الصنوبر، يرجّح الباحثون أنها مرتبطة بالتغير المناخي، حسب ما قالوا لوكالة فرانس برس الجمعة.



