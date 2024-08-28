بالفيديو - النيران تشتعل في كروم الزيتون جنوب لبنان

إندلعت النيران في كروم الزيتون إثر القصف الاسرائيلي، الذي استهدف الحارة الشمالية في بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا جنوب لبنان، وتمت السيطرة على الحرائق بمؤازرة من الجيش اللبناني pic.twitter.com/x824tUa3Tl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 28, 2024
إندلعت النيران في كروم الزيتون إثر القصف الاسرائيلي، الذي استهدف الحارة الشمالية في بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا جنوب لبنان، وتمت السيطرة على الحرائق بمؤازرة من الجيش اللبناني pic.twitter.com/x824tUa3Tl
نجا شاب فلسطيني من رصاص قناصة الجيش الاسرائيلي، في مخيم نور شمس بطولكرم، وفرّ راكضاً واحتمى خلف جدار اسمنتي.
تمكن نحو 300 شخص "محظوظ" من شراء تذاكر على الدرجة الأولى لرحلات طويلة من أستراليا إلى الولايات المتحدة، بسعر يقل 85 بالمئة عن سعرها الأصلي، مستغلين خطأ تقنيا استمر لفترة قصيرة قبل أن يتم تداركه.
عرض الرّئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون على مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف نقل مقرّ الشّركة إلى باريس، لكن دوروف رفض العرض.