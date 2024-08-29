بالفيديو - قتيل وجرحى بانحراف باص وسط الطريق

Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü, 53 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının yeni görüntüleri yayınlandı.#Türkiye #istanbul #küçükçekmece #kaza #metrobüs pic.twitter.com/8UYgpRJK0C
— Milli Cephe (@millibircephe) August 29, 2024
Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü, 53 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının yeni görüntüleri yayınlandı.#Türkiye #istanbul #küçükçekmece #kaza #metrobüs pic.twitter.com/8UYgpRJK0C
أفرجت السلطات الفرنسية عن مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف (39 عاماً) بكفالة قدرها 5 ملايين يورو ، مع الأمر بالبقاء في فرنسا حتى انتهاء التحقيق ضده.
من المعروف أن شرب الماء أساس ضروري للحفاظ على صحة الإنسان العامة، وذلك نظراً لما يلعبه السائل من دور حاسم في وظائف الجسم المختلفة، خصوصا بالنسبة للهضم والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة وامتصاص العناصر الغذائية.
إندلعت النيران في كروم الزيتون إثر القصف الاسرائيلي، الذي استهدف الحارة الشمالية في بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا جنوب لبنان، وتمت السيطرة على الحرائق بمؤازرة من الجيش اللبناني.