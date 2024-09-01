الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ
توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ
A-
A+

توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ

منوعات

2024-09-01 | 02:48
توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ
العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ

يشهد لبنان طقس صيفي معتاد من حيث درجات الحرارة، ومتقلب قليلاً مع احتمال خفيف لتساقط الرذاذ خصوصا على الجبال يستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، التي تكون حارة نهاراً ساحلا ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً. وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا وفي طبقات الجو ويتشكل الضباب والسحب على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي شمالاً.
- الرياح: جنوبية غربية تنشط شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa.
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب.
- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: 
قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: 
قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.







اقرأ ايضا في منوعات

إنتبه.. خطأ غير معروف ربما يؤدي إلى إصفرار الأسنان
Play
02:33

إنتبه.. خطأ غير معروف ربما يؤدي إلى إصفرار الأسنان

كشف خبير في طب الأسنان عن خطأين شائعين في تنظيف الأسنان، ربما يؤديان إلى الإصابة بأسنان صفراء، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

02:33

إنتبه.. خطأ غير معروف ربما يؤدي إلى إصفرار الأسنان

كشف خبير في طب الأسنان عن خطأين شائعين في تنظيف الأسنان، ربما يؤديان إلى الإصابة بأسنان صفراء، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

فيديو - أسود البحر تنجز مهمة "غير مسبوقة" مع البشر في قاع المحيط
Play
16:11

فيديو - أسود البحر تنجز مهمة "غير مسبوقة" مع البشر في قاع المحيط

نجح العلماء في ترويض أسود البحر، بإقناعها بتركيب كاميرات على ظهرها، من أجل إجراء رسم خريطة لقاع المحيط، في أول إجراء من نوعه بحسب مزاعمهم.

16:11

فيديو - أسود البحر تنجز مهمة "غير مسبوقة" مع البشر في قاع المحيط

نجح العلماء في ترويض أسود البحر، بإقناعها بتركيب كاميرات على ظهرها، من أجل إجراء رسم خريطة لقاع المحيط، في أول إجراء من نوعه بحسب مزاعمهم.

فيديو - وزير الطاقة يرقص على أغنية فضل شاكر
Play
11:41

فيديو - وزير الطاقة يرقص على أغنية فضل شاكر

على أنغام أغنية "يا غايب" للفنان فضل شاكر، ظهر وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمقطع فيديو وهو يرقص.
وهكذا تصدر فياض مجدداً حديث وسائل التواصل بعد فيديو الـ"فوتو سيشن" الذي التقطه أثناء وصول باخرة الفيول قبل أيام.

11:41

فيديو - وزير الطاقة يرقص على أغنية فضل شاكر

على أنغام أغنية "يا غايب" للفنان فضل شاكر، ظهر وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمقطع فيديو وهو يرقص.
وهكذا تصدر فياض مجدداً حديث وسائل التواصل بعد فيديو الـ"فوتو سيشن" الذي التقطه أثناء وصول باخرة الفيول قبل أيام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024