توقعات الطقس في لبنان: إحتمال تساقط الرذاذ

يشهد لبنان طقس صيفي معتاد من حيث درجات الحرارة، ومتقلب قليلاً مع احتمال خفيف لتساقط الرذاذ خصوصا على الجبال يستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، التي تكون حارة نهاراً ساحلا ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً. وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا وفي طبقات الجو ويتشكل الضباب والسحب على الجبال.