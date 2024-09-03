الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طقس لبنان: الأمطار على الأبواب
طقس لبنان: الأمطار على الأبواب
A-
A+

طقس لبنان: الأمطار على الأبواب

منوعات

2024-09-03 | 02:57
طقس لبنان: الأمطار على الأبواب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طقس لبنان: الأمطار على الأبواب

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية بسبب منخفض جوي محدود الفعالية  متمتركز فوق البحر الاسود ويستمر تأثيره طوال الاسبوع.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين  22 و 31 درجة وفي زحلة بين  16  و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: 
غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها على الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة وإحتمال امطار محلية وضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية بشكل كلي.
الأربعاء:  
غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
الخميس:  
غائم جزئيا الى غائم ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة:  
غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها على الساحل و في الداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب كثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.
-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 24 درجة، في الداخل من 16 إلى 31 درجة. 
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 15 و 35 كم/س .
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  60 و 75 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج (ارتفاع الموج من 0.5 الى 1 متر) ، حرارة سطح الماء:  29 درجة. 
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:   6,12.
-ساعة غروب الشمس:  19,03.


اقرأ ايضا في منوعات

مصر.. بيان للداخلية يكشف ملابسات "قتيل فيصل"
Play
02:51

مصر.. بيان للداخلية يكشف ملابسات "قتيل فيصل"

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، فجر الثلاثاء، بيانا بشأن إلقاء متهم نفسه من شرفة شقته سكنه فيصل بالهرم.
وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم ألقى بنفسه من الطابق التاسع.

02:51

مصر.. بيان للداخلية يكشف ملابسات "قتيل فيصل"

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، فجر الثلاثاء، بيانا بشأن إلقاء متهم نفسه من شرفة شقته سكنه فيصل بالهرم.
وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم ألقى بنفسه من الطابق التاسع.

حادث سير مروّع.. قتلى بينهم تلامذة وأولياء أمور
Play
02:28

حادث سير مروّع.. قتلى بينهم تلامذة وأولياء أمور

صدمت حافلة مدرسية حشدا من الناس أمام مدرسة متوسطة شرقي الصين، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 5 تلامذة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

02:28

حادث سير مروّع.. قتلى بينهم تلامذة وأولياء أمور

صدمت حافلة مدرسية حشدا من الناس أمام مدرسة متوسطة شرقي الصين، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 5 تلامذة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

"الامر فظيع".. نفوق الحوت "الجاسوس"!
Play
07:05

"الامر فظيع".. نفوق الحوت "الجاسوس"!

عثر على حوت أبيض من نوع "بيلوغا" اسمه "هفالديمير" نافقا، كان قد تم رصده لأول مرة في النرويج على مقربة من المياه الروسية مثبت عليه حزام أثار شائعات حول احتمال كونه يتجسس لصالح لموسكو.

07:05

"الامر فظيع".. نفوق الحوت "الجاسوس"!

عثر على حوت أبيض من نوع "بيلوغا" اسمه "هفالديمير" نافقا، كان قد تم رصده لأول مرة في النرويج على مقربة من المياه الروسية مثبت عليه حزام أثار شائعات حول احتمال كونه يتجسس لصالح لموسكو.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024