بالفيديو - "المفتقة".. حلوى بيروتية تتوارثها عائلة لبنانية منذ نصف قرن

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
بعد التحقيق معه في قصر العدل، أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ملف شركة اوبتيموم وعقود بيع وشراء سندات خزينة.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، فجر الثلاثاء، بيانا بشأن إلقاء متهم نفسه من شرفة شقته سكنه فيصل بالهرم.وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم ألقى بنفسه من الطابق التاسع.