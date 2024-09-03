الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - &quot;المفتقة&quot;.. حلوى بيروتية تتوارثها عائلة لبنانية منذ نصف قرن
بالفيديو - "المفتقة".. حلوى بيروتية تتوارثها عائلة لبنانية منذ نصف قرن
A-
A+

بالفيديو - "المفتقة".. حلوى بيروتية تتوارثها عائلة لبنانية منذ نصف قرن

منوعات

2024-09-03 | 09:19
بالفيديو - "المفتقة".. حلوى بيروتية تتوارثها عائلة لبنانية منذ نصف قرن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - "المفتقة".. حلوى بيروتية تتوارثها عائلة لبنانية منذ نصف قرن

في محلّ يقع بمنطقة البسطة في بيروت، تفوح رائحة الحلوى البيروتية العريقة.. "المفتقة"، مزيج من الأرزّ والكركم والطحينة والسكّر والصنوبر، من جيل الى جيل.. تحافظ عائلة المكاري منذ 50 عاماً على إعداد هذه الحلوى المتجذرة في عادات البيروتيين.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
Play
09:32

بالفيديو - توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

بعد التحقيق معه في قصر العدل، أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ملف شركة اوبتيموم وعقود بيع وشراء سندات خزينة.

09:32

بالفيديو - توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

بعد التحقيق معه في قصر العدل، أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ملف شركة اوبتيموم وعقود بيع وشراء سندات خزينة.

طقس لبنان: الأمطار على الأبواب
Play
02:57

طقس لبنان: الأمطار على الأبواب

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

02:57

طقس لبنان: الأمطار على الأبواب

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

مصر.. بيان للداخلية يكشف ملابسات "قتيل فيصل"
Play
02:51

مصر.. بيان للداخلية يكشف ملابسات "قتيل فيصل"

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، فجر الثلاثاء، بيانا بشأن إلقاء متهم نفسه من شرفة شقته سكنه فيصل بالهرم.
وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم ألقى بنفسه من الطابق التاسع.

02:51

مصر.. بيان للداخلية يكشف ملابسات "قتيل فيصل"

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، فجر الثلاثاء، بيانا بشأن إلقاء متهم نفسه من شرفة شقته سكنه فيصل بالهرم.
وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم ألقى بنفسه من الطابق التاسع.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024