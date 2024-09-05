بالفيديو - حدث نادر.. ولادة تؤأم فيلة ذكر وأنثى

أعربت جمعية الجنوبيون الخضر عن قلقها العميق إزاء التحديات الخطيرة المتزايدة التي تواجهها أسراب الطيور فوق جنوب لبنان وفي محطات استراحتها الحيوية جراء الاستخدام المكثف والعشوائي لمادة الفوسفور الابيض السمية الملوثة للهواء والغطاء النباتي والتربة والماء، وذلك إزاء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إستخدامه المكثف وعلى نطاق واسع لقنابل الفسفور الأبيض والحارقة، فضلاً عن مختلف الذخائر الأخرى، والذي طاول بشكل مركز، إلى الأعيان المدنية، مواقع بيئية هامة من غابات وأحراج وأراضٍ رطبة وأحواض أنهر وجداول موسمية مما تسبب خلال 11 شهراً بإحداث أضراراً جسيمة في تلك المواقع وعناصرها وهو ما يرقى إلى فعل الإبادة البيئية، ومع بدء أسراب الطيور المهاجرة هجرتها الموسمية باتجاه مشتاها جنوباً.