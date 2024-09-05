بالفيديو - حدث نادر.. ولادة تؤأم فيلة ذكر وأنثى

في حديقة وينجباو للفيلة بجنوب ميانمار، أنجبت أنثى فيل توأماً.. أنثى وذكر، وتمثل ولادة التوائم لدى الفيلة 1% فقط من ولاداتها حول العالم pic.twitter.com/zDNHZHEajW
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 5, 2024
في حديقة وينجباو للفيلة بجنوب ميانمار، أنجبت أنثى فيل توأماً.. أنثى وذكر، وتمثل ولادة التوائم لدى الفيلة 1% فقط من ولاداتها حول العالم pic.twitter.com/zDNHZHEajW
أعربت جمعية الجنوبيون الخضر عن قلقها العميق إزاء التحديات الخطيرة المتزايدة التي تواجهها أسراب الطيور فوق جنوب لبنان وفي محطات استراحتها الحيوية جراء الاستخدام المكثف والعشوائي لمادة الفوسفور الابيض السمية الملوثة للهواء والغطاء النباتي والتربة والماء، وذلك إزاء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إستخدامه المكثف وعلى نطاق واسع لقنابل الفسفور الأبيض والحارقة، فضلاً عن مختلف الذخائر الأخرى، والذي طاول بشكل مركز، إلى الأعيان المدنية، مواقع بيئية هامة من غابات وأحراج وأراضٍ رطبة وأحواض أنهر وجداول موسمية مما تسبب خلال 11 شهراً بإحداث أضراراً جسيمة في تلك المواقع وعناصرها وهو ما يرقى إلى فعل الإبادة البيئية، ومع بدء أسراب الطيور المهاجرة هجرتها الموسمية باتجاه مشتاها جنوباً.
نبّهت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إلى ارتفاع حاد عام 2023 في عدد حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات الناجمة عنها، وشدد رئيسها على أنه مع ذلك "مرض يمكن تجنّبه وتسهل معالجته".
قامت بعض المدارس الصينية بتركيب مقاعد للأطفال تتحول إلى أسِرّة للنوم أثناء النهار.. ويستطيع الطلاب النوم خلال النهار إما في الفصول الدراسية أو في غرف نوم مجهزة خصيصاً للراحة.