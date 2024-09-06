"ابقوا في المنازل"... فيروس قاتل ينتشر في هذا البلد

يذكر أن هذا الفيروس النادر، ينتقل عن طريق البعوض، ويتسبب في نحو 30% من الحالات تورم المخ والقيء والنوبات، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وأوصت هيئة الصحة في فيرمونت المواطنين في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، مثل بيرلينغتون، بالبقاء في منازلهم بين الساعة 6 مساءً و6 صباحًا، عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail.

وتم العثور على 47 مجموعة من البعوض المصاب بالفيروس في 11 مجتمعًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم اكتشاف 14 مجموعة فقط في ثلاث مدن.

وتزامن ذلك مع الإعلان عن حظر التجوال في مقاطعات متعددة في ماساتشوستس، حيث تم تأجيل العديد من الفعاليات الصيفية بما في ذلك المهرجانات والحفلات الموسيقية. يُذكر أن حالات الإصابة بـ EEE ارتفعت منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن الفيروس لا يزال نادرًا نسبيًا.