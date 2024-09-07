فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن

🔽 - في لحظة مليئة بالشجاعة والمغامرة.. أنقذ شابان إماراتيان إمرأة من الغرق في نهر التايمز بلندن.
بعد إنتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لقي هذان الشابان إشادة واسعة من قبل المستخدمين. pic.twitter.com/1qfSZ9xLTD
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 7, 2024
🔽 - في لحظة مليئة بالشجاعة والمغامرة.. أنقذ شابان إماراتيان إمرأة من الغرق في نهر التايمز بلندن.
بعد إنتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لقي هذان الشابان إشادة واسعة من قبل المستخدمين. pic.twitter.com/1qfSZ9xLTD
أصيب أطباء في الهند بالذهول من الحالة الغامضة التي يعاني منها طفل، يبكي دما بشكل تلقائي.
اطلقت سيدة النار على رجل كان يجلس بمقهى ما ادى الى اصابته بجروح متعددة .
وثق أحد الصيادين نوعاً غير مألوف من قناديل البحر، لكن البروفسور في "البيولوجيا البحرية" ميشال باريش قال لـ"الجديد" أن هذا النوع رُصد لأول مرة في بحر لبنان عام 2016، وهو من الأنواع "الغازية" القادمة من البحر الأحمر..يتواجد في الأصل بالمحيطين الهندي والهادي، اسمه العلمي white spotted jellyfish ولا يشكل خطراً على الإنسان.