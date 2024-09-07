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فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن
فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن
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فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن

منوعات

2024-09-07 | 08:28
فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن
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Aljadeed
فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن

في لحظة مليئة بالشجاعة والمغامرة.. أنقذ شابان إماراتيان إمرأة من الغرق في نهر التايمز بلندن.
بعد إنتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لقي هذان الشابان إشادة واسعة من قبل المستخدمين.

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