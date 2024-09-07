فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن

وثق أحد الصيادين نوعاً غير مألوف من قناديل البحر، لكن البروفسور في "البيولوجيا البحرية" ميشال باريش قال لـ"الجديد" أن هذا النوع رُصد لأول مرة في بحر لبنان عام 2016، وهو من الأنواع "الغازية" القادمة من البحر الأحمر..

يتواجد في الأصل بالمحيطين الهندي والهادي، اسمه العلمي white spotted jellyfish ولا يشكل خطراً على الإنسان.