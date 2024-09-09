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طقس لبنان: إحتمال تساقط أمطار
طقس لبنان: إحتمال تساقط أمطار
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طقس لبنان: إحتمال تساقط أمطار

منوعات

2024-09-09 | 02:19
طقس لبنان: إحتمال تساقط أمطار
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طقس لبنان: إحتمال تساقط أمطار


يسيطر طقس معتاد على لبنان مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية خصوصًا شمالًا.
وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا قبل ان ترتفع الخميس قليلًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار خفيفة ومحلية او رذاذ خصوصًا جبلًا وشمالًا.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜.
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa.
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب.
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار خفيف متفرقة خصوصًا جبلًا وشمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

الأربعاء:
قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س. 

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