طقس لبنان: إحتمال تساقط أمطار
يسيطر طقس معتاد على لبنان مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية خصوصًا شمالًا.
وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا قبل ان ترتفع الخميس قليلًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار خفيفة ومحلية او رذاذ خصوصًا جبلًا وشمالًا.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪.
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa.
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب.
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار خفيف متفرقة خصوصًا جبلًا وشمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
الأربعاء:
قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.