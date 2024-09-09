طقس لبنان: إحتمال تساقط أمطار



يسيطر طقس معتاد على لبنان مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية خصوصًا شمالًا.

وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا قبل ان ترتفع الخميس قليلًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر.

-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار خفيفة ومحلية او رذاذ خصوصًا جبلًا وشمالًا.

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜.

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa.

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار خفيف متفرقة خصوصًا جبلًا وشمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



الأربعاء:

قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



