بالفيديو - مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

طالب وزير الآثار الأسبق في مصر زاهي حواس، الأحد، بإعادة رأس الملكة الفرعونية نفرتيتي إلى بلاده من متحف برلين الجديد، وأنشأ عريضة على موقعه الإلكتروني لحشد الدعم من أجل هذا الغرض.