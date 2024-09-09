بالفيديو - مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

قاضي التحقيق بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة pic.twitter.com/fT2fRaSdyK
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 9, 2024
قاضي التحقيق بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة pic.twitter.com/fT2fRaSdyK
تسببت حرائق الغابات السريعة الانتشار في كاليفورنيا ونيفادا في وضع عشرات الآلاف من الأشخاص تحت أوامر إخلاء إلزامية وتهديد العديد من المباني، في ظل موجة حر خطيرة تجتاح معظم مناطق الجنوب الغربي من الولايات المتحدة.
يسيطر طقس معتاد على لبنان مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية خصوصًا شمالًا.وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا قبل ان ترتفع الخميس قليلًا.
طالب وزير الآثار الأسبق في مصر زاهي حواس، الأحد، بإعادة رأس الملكة الفرعونية نفرتيتي إلى بلاده من متحف برلين الجديد، وأنشأ عريضة على موقعه الإلكتروني لحشد الدعم من أجل هذا الغرض.