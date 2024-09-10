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بالفيديو - رواد غير محترفين يتجولون في الفضاء!
بالفيديو - رواد غير محترفين يتجولون في الفضاء!
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بالفيديو - رواد غير محترفين يتجولون في الفضاء!

منوعات

2024-09-10 | 15:42
بالفيديو - رواد غير محترفين يتجولون في الفضاء!
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Aljadeed
بالفيديو - رواد غير محترفين يتجولون في الفضاء!

في مهمة غير مسبوقة ، أطلقت شركة "سبيس أكس" رحلة تجارية خاصة سيتاح لـ 4 رواد مدنيين التجول في الفضاء في أول عملية من هذا النوع .
ومن المتوقع استمرار الرحلة أياماً عدة ما يمثل محطة مفصلية جديدة في الاستكشاف التجاري للفضاء

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