بالفيديو - رواد غير محترفين يتجولون في الفضاء!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
لم يتمكن أحد من تفسير ما الذي حدث للمريض وكيف انتهت حياته داخل الفرن
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن مشروع قانون جديد يمنع الأطفال دون 14 أو 16 عاماً من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف القانون إلى تشجيع الأطفال على قضاء وقتهم في الأنشطة البدنية بدلاً من الشاشات، ويشمل إجراء اختبار للتحقق من أعمار المستخدمين قبل التنفيذ.
قاضي التحقيق بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.