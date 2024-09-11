بالفيديو - اصطياد ثاني أكبر حيوان في العالم!

في مهمة غير مسبوقة ، أطلقت شركة "سبيس أكس" رحلة تجارية خاصة سيتاح لـ 4 رواد مدنيين التجول في الفضاء في أول عملية من هذا النوع .

ومن المتوقع استمرار الرحلة أياماً عدة ما يمثل محطة مفصلية جديدة في الاستكشاف التجاري للفضاء