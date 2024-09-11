بالفيديو - اصطياد ثاني أكبر حيوان في العالم!

تمكنت شركة صيد الحيتان الرئيسية في اليابان من اصطياد أول حوت "زعنفي"، وهو ثاني أكبر حيوان في العالم بعد "الحوت الأزرق"، وتعد اليابان واحدة من بين 3 دول تصطاد الحيتان تجارياً مع النرويج وأيسلندا pic.twitter.com/0deoKoZnzU
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 11, 2024
تمكنت شركة صيد الحيتان الرئيسية في اليابان من اصطياد أول حوت "زعنفي"، وهو ثاني أكبر حيوان في العالم بعد "الحوت الأزرق"، وتعد اليابان واحدة من بين 3 دول تصطاد الحيتان تجارياً مع النرويج وأيسلندا pic.twitter.com/0deoKoZnzU
عُثر على طائر البطريق الهارب في اليابان سالماً بعد أسبوعين من هروبه إلى البحر، والتجديف لآلاف الاميال، ووصف حارس البطريق هذا الحدث "بالمعجزة".
في مهمة غير مسبوقة ، أطلقت شركة "سبيس أكس" رحلة تجارية خاصة سيتاح لـ 4 رواد مدنيين التجول في الفضاء في أول عملية من هذا النوع .ومن المتوقع استمرار الرحلة أياماً عدة ما يمثل محطة مفصلية جديدة في الاستكشاف التجاري للفضاء
لم يتمكن أحد من تفسير ما الذي حدث للمريض وكيف انتهت حياته داخل الفرن