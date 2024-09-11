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بالفيديو - العثور على &quot;بطريق&quot; بعد هروبه لأسبوعين في البحر
بالفيديو - العثور على "بطريق" بعد هروبه لأسبوعين في البحر
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بالفيديو - العثور على "بطريق" بعد هروبه لأسبوعين في البحر

منوعات

2024-09-11 | 09:02
بالفيديو - العثور على "بطريق" بعد هروبه لأسبوعين في البحر
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بالفيديو - العثور على "بطريق" بعد هروبه لأسبوعين في البحر

عُثر على طائر البطريق الهارب في اليابان سالماً بعد أسبوعين من هروبه إلى البحر، والتجديف لآلاف الاميال، ووصف حارس البطريق هذا الحدث "بالمعجزة".

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