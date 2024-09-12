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بالفيديو - إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها
بالفيديو - إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها
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بالفيديو - إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها

منوعات

2024-09-12 | 07:59
بالفيديو - إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها
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Aljadeed
بالفيديو - إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها

انتشلت خدمات الطوارئ امرأة تبلغ من العمر 86 عاماًعالقة تحت أنقاض منزلها بعد قصف الروسي استهدف مبنى من طابقين في منطقة خاركيف، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

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