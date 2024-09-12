بالفيديو - إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها

إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها pic.twitter.com/N6xBHju8h9
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 12, 2024
إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها pic.twitter.com/N6xBHju8h9
لأول مرة بالتاريخ تمكن أشخاص عاديون من التجول في الفضاء وذلك من خلال رحلة لشركة "سبيس أكس" الخاصة.
في سابقة تاريخية، بدأ أعضاء بعثة "بولاريس دون" التابعة لشركة "سبايس إكس" أول عملية تجوّل في الفضاء لروّاد غير محترفين، وفقًا لإعلان الشركة خلال بث مباشر عبر الإنترنت.
عُثر على طائر البطريق الهارب في اليابان سالماً بعد أسبوعين من هروبه إلى البحر، والتجديف لآلاف الاميال، ووصف حارس البطريق هذا الحدث "بالمعجزة".