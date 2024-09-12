بالفيديو - إنقاذ سيدة عمرها 86 عاماً من تحت أنقاض منزلها

في سابقة تاريخية، بدأ أعضاء بعثة "بولاريس دون" التابعة لشركة "سبايس إكس" أول عملية تجوّل في الفضاء لروّاد غير محترفين، وفقًا لإعلان الشركة خلال بث مباشر عبر الإنترنت.



