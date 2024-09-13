فيديو - في عرض مذهل.. روبوت يقود أوركسترا

🔽 - قام هذا الروبوت بتوجيه موسيقيي الأوركسترا، في المعهد الموسيقي المركزي في بكين، حيث تمّ عزف موسيقى كتبها الذكاء الإصطناعي. pic.twitter.com/nWg6ZN48dE
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 13, 2024
🔽 - قام هذا الروبوت بتوجيه موسيقيي الأوركسترا، في المعهد الموسيقي المركزي في بكين، حيث تمّ عزف موسيقى كتبها الذكاء الإصطناعي. pic.twitter.com/nWg6ZN48dE
اعترف الجاني مدعياً أنه كان يحمي نفسه من زوجته بعد أن هاجمته في وقت سابق بسكين!
لأول مرة بالتاريخ تمكن أشخاص عاديون من التجول في الفضاء وذلك من خلال رحلة لشركة "سبيس أكس" الخاصة.
انتشلت خدمات الطوارئ امرأة تبلغ من العمر 86 عاماًعالقة تحت أنقاض منزلها بعد قصف الروسي استهدف مبنى من طابقين في منطقة خاركيف، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.