اجهزة بيجر كانت مفخخة.. والحزب اشترى اكثر من 3 آلاف جهاز

كشفت معطيات أولية لتحقيق تجريه السلطات اللبنانية في انفجارات أجهزة "بيجرز" تابعة لحزب الله الثلاثاء، أن الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "المعطيات تفيد بأن طريقة التفجير تدل على أن الأجهزة كانت مبرمجة مسبقاً، وتحتوي على مواد متفجرة زرعت بمحاذاة بطارية الجهاز".

وأوضح أن التحقيق "لا يزال في بداياته ولم نضع يدنا على معلومات مهمّة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الأجهزة التي انفجرت تجري معاينة بعضها لكنها بغالبيتها تلفت واحترقت".