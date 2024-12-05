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فائدة &quot;غير متوقعة&quot; للشكولاتة الداكنة!
فائدة "غير متوقعة" للشكولاتة الداكنة!
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فائدة "غير متوقعة" للشكولاتة الداكنة!

منوعات

2024-12-05 | 03:54
فائدة "غير متوقعة" للشكولاتة الداكنة!
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Aljadeed
فائدة "غير متوقعة" للشكولاتة الداكنة!

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول قطع من الشكولاتة الداكنة 5 مرات أسبوعيا، مع تجنب تناول شكولاتة الحليب ارتبط بالحد من خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وقال الباحثون إن العلاقة بين تناول الشكولاتة وخطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني "مثيرة للجدل"، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن معظم الدراسات السابقة لم تتطرق إلى الاختلاف بين أنواع الشكولاتة.

كما أوضحوا أن أنواع الشكولاتة الداكنة والشكولاتة البيضاء تتفاوت في مستويات الكاكاو والسكر والحليب بها، مما " يؤثر على العلاقة بخطورة داء السكري من النوع الثاني".

وخلال هذه الدراسة، استخدم الفريق البحثي بيانات من 3 دراسات مستمرة منذ فترة طويلة حول الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.  

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