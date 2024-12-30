أليسا ترفع شعار القوات.. "وعراس السطح

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين، إن وزارة الثقافة الإيرانية أكدت اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، بتهمة "انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية".
تسبب هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر قبالة السواحل المصرية الأحد بمقتل سائح ايطالي وإصابة آخر، بحسب ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية.
تختبر منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام طريقة لرؤية مشاركات الأصدقاء التي قد تكون فاتت على المستخدم ولم يتمكن من رؤيتها حين بثها لأول مرة.