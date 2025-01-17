بالفيديو - هذا ليس نيزكاً.. إنما حطام مركبة الفضاء ستارشيب

عاد معزز الصاروخ "سوبر هيفي" بنجاح إلى موقع الإطلاق في ولاية تكساس المعروف باسم "ميكازيلا"، وذلك ضمن التجربة السابعة لصاروخ "ستارشيب" العملاق الذي انفجر الجزء الاعلى منه بعد قصير من اطلاقه.