بالفيديو - هذا ليس نيزكاً.. إنما حطام مركبة الفضاء ستارشيب

هذا ليس نيزكاً.. إنما حطام مركبة الفضاء ستارشيب!
أعلنت شركة "سبيس إكس" الأميركية أن مركبة "ستارشيب" الفضائية تحطمت أثناء الرحلة التجريبية السابعة التي كانت تهدف لاختبار قدرات الصاروخ العملاق. pic.twitter.com/e7yeb3VyxV
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 17, 2025
هذا ليس نيزكاً.. إنما حطام مركبة الفضاء ستارشيب!
أعلنت شركة "سبيس إكس" الأميركية أن مركبة "ستارشيب" الفضائية تحطمت أثناء الرحلة التجريبية السابعة التي كانت تهدف لاختبار قدرات الصاروخ العملاق. pic.twitter.com/e7yeb3VyxV
عاد معزز الصاروخ "سوبر هيفي" بنجاح إلى موقع الإطلاق في ولاية تكساس المعروف باسم "ميكازيلا"، وذلك ضمن التجربة السابعة لصاروخ "ستارشيب" العملاق الذي انفجر الجزء الاعلى منه بعد قصير من اطلاقه.
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