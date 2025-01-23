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قتل صديقته وتجول برأسها في حقيبته!
قتل صديقته وتجول برأسها في حقيبته!
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قتل صديقته وتجول برأسها في حقيبته!

منوعات

2025-01-23 | 14:44
قتل صديقته وتجول برأسها في حقيبته!
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Aljadeed
قتل صديقته وتجول برأسها في حقيبته!

بعد القاء القبض عليه أعطى الجاني تفاصيل لجميع الأماكن التي دفن بها أجزاء من الجثة فيما فضل الاحتفاظ بالرأس في حقيبته.

أقدم مغنٍ في نيجيريا على قتل صديقته وفصل رأسها عن جسدها قبل ان يحمل الرأس في حقيبته أثناء تجوّله.

فقد عثرت الشرطة على أجزاء من جسد الفتاة موزعة على أماكن مختلفة ببلدة ساركي أوروزو قرب العاصمة أبوجا، بعد أن أعطى المتهم تيميلين أجايي تفاصيل لجميع الأماكن التي دفن بها أجزاء من الجثة فيما فضل الاحتفاظ بالرأس في حقيبته.

وقالت الشرطة إن المتهم قتل صديقته التي تُدعى سالومي أدادو نهاية الأسبوع الماضي وقطع جسدها بالكامل، وإنه تم إلقاء القبض عليه بعد أن شكّ أحد المارة في الحقيبة التي كان يحملها ووُجد بها رأس الضحية، حيث تبين أنه كان ينوي الذهاب بها إلى ولاية ناساراوا، دون ان تعرف دوافع جريمته.

ووجهت الشرطة تهمة القتل العمد للمغني البالغ من العمر 32 عامًا وأحالته للمحكمة التي أرجأت جلسة الاستماع في القضية إلى 27 الشهر الجاري.

وقال أحد شهود العيان إن المتهم كان يحمل رأس الضحية في حقيبته، وإن اضطرابه وحركاته لفتت انتباه أشخاص آخرين اقتربوا منه وارتابوا في أمره قبل أن تتولى الشرطة القبض عليه.

كما عثر العثور على أجزاء أخرى مقطعة من جسد القتيلة في منزل المتهم.

وقال الجاني أثناء التحقيق معه بأنه كان على علاقة بالضحية لمدة عام تقريبًا، وإن مشادة كلامية اندلعت بينهما عندما اكتشف أن صديقته تتحدث مع رجل آخر، وأوضح أنه أثناء المشاجرة، قامت الضحية بإصابته بقطع في يده بسكين كانت تحملها، وأنه سحب السكين منها وطعنها في الرقبة ففارقت الحياة.

وقالت صديقة الضحية إن الفتاة صغيرة بالعمر ولم تكن على علاقة بالمتهم، وإن ما حدث تسبب بصدمة كبيرة للأسرة .

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