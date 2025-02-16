بالفيديو - الأغنام تلتزم بقواعد المرور.. ماذا عن شوارع بلدكم؟

أظهرت تحاليل مخبرية لباقات زهور في فرنسا "تلوثاً واسعاً" لها بـ"مبيدات حشرية، بعضها محظور في أوروبا"، بحسب دراسة نشرتها، الجمعة، مجلة متخصصة في حقوق المستهلك.

