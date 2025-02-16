بالفيديو - الأغنام تلتزم بقواعد المرور.. ماذا عن شوارع بلدكم؟

الأغنام تلتزم بقواعد المرور..ماذا عن شوارع بلدكم؟#أخبار_الجديد pic.twitter.com/Wrpj5SgHDv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 16, 2025
الأغنام تلتزم بقواعد المرور..ماذا عن شوارع بلدكم؟#أخبار_الجديد pic.twitter.com/Wrpj5SgHDv
أظهرت تحاليل مخبرية لباقات زهور في فرنسا "تلوثاً واسعاً" لها بـ"مبيدات حشرية، بعضها محظور في أوروبا"، بحسب دراسة نشرتها، الجمعة، مجلة متخصصة في حقوق المستهلك.
تعد الوردة الحمراء من أكثر الرموز شهرة في يوم الحب، حيث تحمل معاني عميقة ترتبط بالعاطفة والمشاعر الجياشة.ولكن كم بلغت تكلفة الوردة الواحدة في لبنان وسط الأحداث العصيبة؟التفاصيل بالفيديو المرفق:
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