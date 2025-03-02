حوت يبتلع قارباً يحمل عدداً من الاشخاص..ما حقيقة الفيديو؟

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
نشره صياد روسي معروف مقطع فيديو لمخلوق غريب جرى اصطياده من البحر ، وقد تفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع الفيديو اذ وصف البعض المخلوق بـ "كائن فضائي".
مع بدء شهر رمضان المبارك فإن الكثير من الصائمين يسعون الى نظام غذائي يمنحهم شعوراً بالشبع أثناء فترة الصيام ويحسن مزاجهم .
خلال شهر رمضان، تتغير جذرياً العادات اليومية إذ تتبدل مواعيد النوم وتناول الوجبات، ومن المشاكل الأكثر شيوعاً في هذا الشهر الفضيل اضطرابات الجهاز الهضمي وجودة النوم، خاصة تناول وجبة السحور في وقت متأخر من الليل.