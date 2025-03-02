حوت يبتلع قارباً يحمل عدداً من الاشخاص..ما حقيقة الفيديو؟

خلال شهر رمضان، تتغير جذرياً العادات اليومية إذ تتبدل مواعيد النوم وتناول الوجبات، ومن المشاكل الأكثر شيوعاً في هذا الشهر الفضيل اضطرابات الجهاز الهضمي وجودة النوم، خاصة تناول وجبة السحور في وقت متأخر من الليل.