بعد ثوان.. فشل وانفجر في اول رحلة له (فيديو)

وقع زلزال بقوة 7,1 درجات الأحد قبالة جزر تونغا في المحيط الهادئ، وصدر تحذير من حصول تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الجيولوجي الأميركي، وبحسب "فرنس بريس".

وقال النظام الاميركي للتحذير من تسونامي إن "موجات تسونامي خطيرة ناتجة من هذا الزلزال يمكن ان تحصل ضمن شعاع 300 كلم حول مركز الزلزال، على طول سواحل تونغا".

