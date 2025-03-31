بعد ثوان.. فشل وانفجر في اول رحلة له (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
افترست ثلاثة أسود مربياً في حديقة الحيوانات في الجزائر، رغم كونه عاملاً متمرساً، ما صدم الجزائريين.
وقع زلزال بقوة 7,1 درجات الأحد قبالة جزر تونغا في المحيط الهادئ، وصدر تحذير من حصول تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الجيولوجي الأميركي، وبحسب "فرنس بريس".وقال النظام الاميركي للتحذير من تسونامي إن "موجات تسونامي خطيرة ناتجة من هذا الزلزال يمكن ان تحصل ضمن شعاع 300 كلم حول مركز الزلزال، على طول سواحل تونغا".
أعلنت دول عدة أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين، حيث لم تثبت رؤية هلال شوال فيها، في مقدمتها مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن وإندونيسيا.