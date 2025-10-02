عاجل
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
تسجيل الدخول
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)

2025-10-02 | 05:52
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)

في حادث وصف بـ"الغريب"، شهد مطار لا غارديا في نيويورك، تصادم بين طائرتين تابعتين لشركة "دلتا"، أسفر عن إصابة طفيفة لمضيفة طيران، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.

بالفيديو | مطاردة ناريّة
06:16

بالفيديو | مطاردة ناريّة

أظهر مقطع فيديو متداول عملية مطاردة غير عادية بين الشرطة في ولاية "لوس أنجلس" الأميركية وأحد السائقين، حيث انفجر إطار مركبته لكنه واصل القيادة بسرعة عالية فيما تناثرت الشرارات من تحت السيارة وأضاءت المكان.

06:16

بالفيديو | مطاردة ناريّة

أظهر مقطع فيديو متداول عملية مطاردة غير عادية بين الشرطة في ولاية "لوس أنجلس" الأميركية وأحد السائقين، حيث انفجر إطار مركبته لكنه واصل القيادة بسرعة عالية فيما تناثرت الشرارات من تحت السيارة وأضاءت المكان.

أنثى "فيل" تهاجم قارباً (فيديو)
Play
08:17

أنثى "فيل" تهاجم قارباً (فيديو)

هاجمت أنثى فيل مجموعة من السياح بعد أن اقتربوا بشكل مفرط من صغارها، ما أدى إلى سقوط عدد منهم في الماء وكاد أن يودي بحياة امرأة كانت تحاول عبور النهر.
وأظهر مقطع فيديو التقطه سياح آخرون خلال جولة سفاري بالقوارب في بوتسوانا جنوب أفريقيا، تحركات أنثى الفيل الفجائية نحو المجموعة عند اقترابهم من عائلتها.

08:17

أنثى "فيل" تهاجم قارباً (فيديو)

هاجمت أنثى فيل مجموعة من السياح بعد أن اقتربوا بشكل مفرط من صغارها، ما أدى إلى سقوط عدد منهم في الماء وكاد أن يودي بحياة امرأة كانت تحاول عبور النهر.
وأظهر مقطع فيديو التقطه سياح آخرون خلال جولة سفاري بالقوارب في بوتسوانا جنوب أفريقيا، تحركات أنثى الفيل الفجائية نحو المجموعة عند اقترابهم من عائلتها.

بالفيديو | "سيلفي" تقتل صاحبها
2025-09-30

بالفيديو | "سيلفي" تقتل صاحبها

سقط سائح يبلغ من العمر 31 عاما خلال تسلق جبل ناما على ارتفاع 5588 مترا في مقاطعة سيشوان الصينية، بعدما نزع الحبل الأمني لالتقاط صورة تذكارية وفق ما ذكرته وسائل إعلام صينية.

2025-09-30

بالفيديو | "سيلفي" تقتل صاحبها

سقط سائح يبلغ من العمر 31 عاما خلال تسلق جبل ناما على ارتفاع 5588 مترا في مقاطعة سيشوان الصينية، بعدما نزع الحبل الأمني لالتقاط صورة تذكارية وفق ما ذكرته وسائل إعلام صينية.

بالفيديو | مطاردة ناريّة
06:16
أنثى "فيل" تهاجم قارباً (فيديو)
08:17
بالفيديو | "سيلفي" تقتل صاحبها
2025-09-30
سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)
2025-09-30

