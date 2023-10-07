ريما الرحباني تنشر فيديو لفيروز وسلامي لكم

وسلامي لكُم pic.twitter.com/X80imkx8Tk
— Reema Rahbany (@ReemaRahbany) October 7, 2023
وسلامي لكُم pic.twitter.com/X80imkx8Tk
تعد حشرة "البق" آفة منزلية مزعجة من الحشرات الصغيرة الطفيلية، ويمكن أن تشكل مخاطر صحية محتملة على جميع أفراد الأسرة لأنها من الحشرات الطفيلية التي تتغذى على الدم مستخدمة ما يشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وعادة ما تكون أكثر نشاطًا أثناء نوم الإنسان ليلًا أو في الصباح الباكر، وتكون قرصات البق في أي مكان في الجسم، ولكنها غالبًا ما تكون في المناطق المكشوفة مثل اليدين، والوجه، والرقبة، والأكتاف، والأذرع، والأرجل.
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