"الجميع يقومون بمعالجة صورهم"... ترامب مدافعاً عن اميرة ويلز

وفي مقابلة مع الإعلامي البريطاني نايجل فاراغ، وردا على سؤال حول اعتذار أميرة ويلز عن الصورة التي تم سحبها، اعتبر ترامب أنه "ينبغي ألا يكون هذا مشكلة كبيرة"، مضيفا: "الجميع أطباء"، في إشارة إلى أن الجميع يعدلون صورهم.

وتابع: "إنك تنظر إلى هؤلاء الممثلين السينمائيين، وترى ممثلا سينمائيا، وتقابلهم، وتقول: هل هذا هو الشخص نفسه الذي في الصورة؟ نظرت إلى ذلك في الواقع، وكان تصحيحا بسيطا جداً، لا أفهم لماذا يمكن أن يكون هناك مثل هذه الضجة حول ذلك".

ووصف ترامب الأمر بأنه "فترة عصيبة" بالنسبة لكيت، قائلا: "إنهم يلاحقونها حقا".

في الأسبوع الماضي، أصدرت وكالات الأنباء الرئيسية تحذيرا لصورة نشرتها ميدلتون لنفسها ولأطفالها الثلاثة بعد أن اكتشفت أنه تم التلاعب بها، وقررت سحبها من التداول.

واعترفت الأميرة لاحقا بتحرير الصورة. وقالت في بيان: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانا بإجراء تجارب التحرير. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس".