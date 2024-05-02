شركة "الصباح اخوان" تشارك في حملة المدارس للتوعية ضد التدخين

و في سياق تنفيذ الخطة الوطنية الخمسية لمكافحة السرطان التي وضعتها وزارة الصحة العامة والتي ترتكز أولوياتها على تعزيز الوقاية والوعي المجتمعي بهدف تخفيض نسبة الإصابات بالأمراض السرطانية المتزايدة في لبنان.

جاء ذلك في لقاء حاشد في الإنترناشيونال كولدج في بيروت حضرته عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي ميقاتي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والوزيرة السابقة ليلى الصلح ورئيس مجلس إدارة شركة الصبّاح إخوان المنتج صادق الصبّاح ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري ورئيس الخطة الوطنية لمكافحة السرطان البرفسور عرفات طفيلي وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ورئيسة جمعية ماراتون بيروت مي الخليل والممثل جورج خباز ورئيس الإنترناشيونال كولدج جويل بينادو Joel Peinado وحشد من أساتذة وإداريي الإنترناشيونال كولدج وتلامذة المدرسة ومعنيين.

وتحدث الصبّاح في كلمته عن حملات كثيرة سابقة شاركت فيها الشركة إلا أن هذه الحملة فريدة من نوعها لأنها تتوجه إلى الأحفاد الصغار. وتوجه لحفيده الموجود بين التلامذة قائلا: "أوصيك أنت وأصحابك أن لا تجرّبوا الدخان لأنه يضرّ بصحتكم ويمنعكم من ممارسة الرياضة بنشاط، وإذا خسرتم صحتكم فلن تتمكنوا من تحقيق أحلامكم".

وشدد المنتج صادق الصبّاح على أن شركته تتبنّى هذا المشروع بشكل جدي جدا بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية وكل المعنيين، لإحداث فرق كبير لمصلحة الأحفاد، مؤكداً أن هذه الحملة ستجول كل المدارس اللبنانية لحماية أطفالنا من خطر يداهمهم، حيث أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى ارتفاع أرقام الأطفال المدخنيين وأن هذه الآفة أصبحت خطراً كبيراً على صحتهم ومن الضروري التحرك جدياً.