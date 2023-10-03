زينة تحتفل بميلاد طفليها التوأم وتوجه لهما رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة المصرية زينة، بعيد ميلاد طفليها التوأم "عز الدين وزين الدين"، ووجت لهما رسالة مؤثرة.

وفي التفاصيل شاركت زينة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "انستغرام" صورة تجمعها بطفليها، وحرصت على إخفاء ملامحهما، وأرفقتها بأغنية "من أول يوم يوم" للفنان محمد فؤاد، مع تعليق أعربت فيه عن سعادتها الكبيرة بوجود طفليها بحياتها، واصفة يوم ميلادهما بأجمل أيام العمر الذي غير شخصيتها، وجعل لوجودها أهمية ومعنى.

وأضافت راجية الله أن يحفظهما :"الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. ربنا يخليكم ليا ويحفظكم ويسعدكم ياروحي اللي عايشة بيها".