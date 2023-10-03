زواج يحيى الزعبي من حبيبته الشقراء وجمال العروس الساحر يلفت الانظار

وفي التفاصيل، شارك يحيى الزعبي مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتين ظهر فيهما الى جانب فتاة شقراء بثوب الزفاف الابيض، وكتب في تعليق: "الحمدلله"، في اشارة الى عقد قرانه.

هذه الصور اثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ استغرب الجمهور زواجه بشكل مفاجئ، وفي حين اشار البعض ان الموضوع قد يكون مزحة او مشخدا تمثيليا، سارع البعض الآخر الى المباركة لـ يحيى وتمني حياة سعيدة له.

وجاء في بعض التعليقات: " مبارك حبيبي يحيى كثير فرحتلك من قلبي" و يا ريت تخبرونا هل الخبر حقيقي" و" ألف ألف ألف ألف ألف مبروووك".