منى زكي و بلقيس فتحي تتألقان وتجذبان الانظار بالاحمر في عروض باريس للموضة

وكان للممثلة المصرية منى زكي، والفنانة اليمنية بلقيس فتحي مشاركة لافتة في العرض، اذ تألقت منى بثوب أحمر قصير رافقته تنورة طويلة جداً من الخلف.

من جهتها، كانت بلقيس فتحي من بين المدعوّات لحضور عرض دار Valentino، واعتمدت أحمر فالنتينو الأيقوني لكامل إطلالتها التي تألفت من سروال عريض، قميص بقصة رجاليّة، ربطة عنق غطاها الباييت، ومعطف طويل بالإضافة إلى حقيبة وحذاء باللون الأسود، وقد كان لافتاً ظهور بلقيس إلى جانب مصمم الدار بيير باولو بيتشولي الذي استقبلها بحفاوة لافتة.



