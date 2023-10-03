درّة تحسم حقيقة حملها على طريقتها الخاصة

View this post on Instagram
A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk)
A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk)
دخلت السيدة فيروز على خط الخلاف القائم بين ورثة منصور الرحباني من جهة، وورثة عاصي الرحباني من جهة أخرى، واضعة حدا لكل ما يتم تداوله من معلومات واخبار مغلوطة حول الموضوع.
تحدث الممثل المصري كريم عبد العزيز، عن مشواره الفني منذ بدايته حتى اليوم، حيث اعتبر انه أصبح ممثلاً محترفاً مع مرور التجارب، لافتا الى انه لا يعترف بالألقاب ولكنه يعترف ويحترم مشوار كل فنان قدم كل ما يملك إلى الجمهور.
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، مجموعة أخبار عن إصابة الممثل المصري محمد التاجي بمرض السرطان، وذلك بعد نقله للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.