درّة تحسم حقيقة حملها على طريقتها الخاصة

تحدث الممثل المصري كريم عبد العزيز، عن مشواره الفني منذ بدايته حتى اليوم، حيث اعتبر انه أصبح ممثلاً محترفاً مع مرور التجارب، لافتا الى انه لا يعترف بالألقاب ولكنه يعترف ويحترم مشوار كل فنان قدم كل ما يملك إلى الجمهور.

