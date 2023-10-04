فنان مصري شهير يحسم حقيقة إفلاسه

وفي التفاصيل، قال خالد خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أنه في حال إفلاسه سيقفل الباب على نفسه وسيأكل "فول وطعمية"، معلقا: "الرزق ربنا هو اللي بيقسمه، فأنا بترك كل حياتي وخطواتي لله سبحانه وتعالى".

وأضاف الفنان المصري: "الاعتذارات كثيرة في حياتي، ونتيجة لهذه الاعتذارات لأني ماشي بأسلوب اقتصادي مالي، أنا شايف إنه غلط من الناحية العملية، أنا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولم أؤمّن أولادي ماديًا حتى هذه اللحظة".

وأشار نجم مسلسل "طباخ الريس": "الهاجس الأكبر اللي الواحد بيدور في يذهنه كثيرًا أنا ليه معنديش أي مشروع تجاري خالص؟ أنا مصدر رزقي الوحيد هو التمثيل، مفيش 10 جنيه بتجيلي من الناحية التجارية، وبقلق لو الواحد حصله حاجة أولادي يحتاسوا، لأن عيشتهم كويس جدًا ومبسوطين، ولكن بدعو ربنا أن يوم ما ييجي اليوم بتاعي أبقى واقف على رجلي، ومحتاجش أي حد لا ماديًا ولا معنويًا".