تامر حسني بمبادرة فريدة لـ محبيه في لبنان
دعم الفنان المصري تامر حسني حملة خيرية اطلقها مجموعة شباب لبنانيين، اذ اعاد مشاركة مقطع فيديو كان الشبان قد نشروه لإطلاع الجمهور على الحملة.
وارفق تامر الفيديو بتعليق كتب فيه: "حبايبي الغاليين محبيني في لبنان انا فخور بيكم فوق الوصف و بجد متشرف ان محبيني بالطيبه و الرحمه دي من كل قلبي بشكركم على اكبر حمله خيريه لصالح الاطفال المحتاجين .. واكيد كل الناس اللي شافوا مجهودكم دلوقتي حبوكوا و احترموا اللي قدمتوه و اكيد بيدعولكم .. انا كمان بدعيلكم من كل قلبي الله يفرحكم زي ما فرحتوا كل طفل محتاج يفرح … شكراً يا غاليين و ياريت كلنا نعمل كده في كل بلد لخدمة اهالينا و اطفالنا المحتاجين و شكراً على كلامكم الغالي اللي قولتوه في حقي ده كتير عليا اوي شكراً حبايب قلبي جزاكم الله كل الخير".