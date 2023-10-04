تامر حسني بمبادرة فريدة لـ محبيه في لبنان

وارفق تامر الفيديو بتعليق كتب فيه: "حبايبي الغاليين محبيني في لبنان انا فخور بيكم فوق الوصف و بجد متشرف ان محبيني بالطيبه و الرحمه دي من كل قلبي بشكركم على اكبر حمله خيريه لصالح الاطفال المحتاجين .. واكيد كل الناس اللي شافوا مجهودكم دلوقتي حبوكوا و احترموا اللي قدمتوه و اكيد بيدعولكم .. انا كمان بدعيلكم من كل قلبي الله يفرحكم زي ما فرحتوا كل طفل محتاج يفرح … شكراً يا غاليين و ياريت كلنا نعمل كده في كل بلد لخدمة اهالينا و اطفالنا المحتاجين و شكراً على كلامكم الغالي اللي قولتوه في حقي ده كتير عليا اوي شكراً حبايب قلبي جزاكم الله كل الخير".

حبايبي الغاليين محبيني في لبنان انا فخور بيكم فوق الوصف و بجد متشرف ان محبيني بالطيبه و الرحمه دي من كل قلبي بشكركم على اكبر حمله خيريه لصالح الاطفال المحتاجين .. و اكيد كل الناس اللي شافوا مجهودكم دلوقتي حبوكوا و احترموا اللي قدمتوه و اكيد بيدعولكم .. انا كمان بدعيلكم من كل… pic.twitter.com/NanhSuD5l7 — Tamer Hosny (@tamerhosny) October 4, 2023