بعد تعرضها للانتقاد في مهرجان العراق الدولي.. شذى حسون ترد



خرجت الفنانة العراقية شذى حسون عن صمتها وردت على أحد منتقديها عبر منصة اكس، بسبب تعرضها للهجوم في حفل افتتاح "مهرجان العراق الدولي" بدورته الأولى.

وفي التفاصيل، قالت شذى: "عزيزي احمد هدا العمل اخد مني اربع اشهر عمل او اكثر و اخر اسبوع لا انام و ما اكل و تحت ضغط كبير كلنا خطائين و رهبة و خوف و تعب و ارباك .. همي الوحيد ننطي صورة جميلة لبلدنا قدام كل العرب و الحمد لله هدا الشي صار.. تحياتي لك أحمدنا".

وكانت قد تعرضت الفنانة العراقية شذى حسون لموقف محرج في حفل افتتاح "مهرجان العراق الدولي"، حيث غنت نشيد "موطني" أمام الحضور، بمرافقة الموسيقي وعازف البيانو اللبناني ميشال فاضل، لكن لاحظ الجمهور عدم جاهزيتها، لأداء أشهر قصائد إبراهيم طوقان؛ لتقع في الأخطاء.